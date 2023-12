Daniele Scardina lascia l'ospedale: "Torno a casa"

Daniele Scardina lascia l'ospedale, dove era stato ricoverato 10 mesi fa per un'emorragia cerebrale: "Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Si torna a casa", ha scritto sui social il pugile

Uno splendido regalo di Natale per Daniele Scardina, che ha annunciato sui social il suo ritorno a casa dopo 10 mesi di ospedale. 'King Toretto' era stato operato d'urgenza lo scorso febbraio per un'emorragia cerebrale presso l'Humanitas di Rozzano. Il pugile, 31 anni, era stato colto da un malore mentre si trovava in palestra ad allenarsi. Dopo essere stato in coma farmacologico e una lunga riabilitazione, Scardina può dunque tornare a casa.