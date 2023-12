Guignard-Fabbri in seconda posizione provvisoria

Un altro buon risultato parziale sul ghiaccio di Pechino: nella Rhythm Dance delle Finali dell’ISU Grand Prix, Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno pattinato in maniera brillante, convincendo su tutti gli elementi presentati. La prestazione dei Campioni d’Europa è stata premiata con 85.82, un punteggio che li colloca in seconda posizione provvisoria, alle spalle degli statunitensi Chock/Bates (89.15), campioni mondiali in carica, e in linea con i canadesi Gilles/Poirier (85.17). L’obiettivo degli atleti delle Fiamme Azzurre è di allungare la striscia più lunga di sempre di podi nel Grand Prix nella storia del movimento italiano. Il vantaggio sui britannici Fear/Gibson, quarti in classifica con 76.24, è di quasi dieci punti, mentre gli azzurri sono a quattro punti dalla testa e hanno un margine di 65 centesimi sui canadesi. La danza libera è prevista nella mattinata italiana di sabato 9 dicembre a partire dalle 10.50.