Stupa-Di Nenno in finale: sfideranno Galan-Lebron

I due Super Pibes argentino battono Tapia e Coello e raggiungono in finale Lebron e Galan, che hanno superato in 3 set Chingotto e Navarro. Domani all'Allianz Cloud di Milano e in diretta su Sky Spot Tennis non prima delle 16.30 (e dopo la finale femminile) sarà spettacolo garantino

Si alza alto al cielo di Milano il grido di Franco Stupaczuk e Martin Di Nenno al termine di una semifinale condotta al limite della perfezione. I Super Pibes battono in un'ora e 12' Tapia e Coello, dominatori assoluti della prima parte di questa stagione ma leggermente calati negli ultimi mesi, e raggiungono Galan e Lebron nell'atto finale del penultimo appuntamento della stagione del padel, l'ultimo Premier Padel P1 prima del Master finale di Barcellona e canto del cigno del circuito World Padel Tour. Un doppio 6-4 ottenuto grinta, sagacia tattica e una qualità che dall'altra parte della rete soprattutto Arturito, certo di chiudere l'anno da numero 1 del ranking Fip dopo la vittoria nei quarti contro Garrido, non è riuscito a mettere in campo. Semplicemente fenomenale, invece, è statop Franco Stupaczuk (Stupa-facente si potrebbe dire, per citare Isla Padel, il tormentone firmato da Junior Cally e dal nostro Gianluigi Bagnulo che ha spopolato in questi giorni nell'affollatissimo Allianz Cloud) che ha mostrato forse una delle migliori versioni della sua stagione, supportando coi suoi smash dalla linea del servizio un inizio non brillantissimo di Martin Di Nenno, bravo comunque a crescere con l'andare della partita e a supportare da par suo l'estro e l'atletismo del compagno argentino. Decisivi nel primo set sono stati il break del settimo gioco, dopo un break per parte nei primi 4, e poi il decimo gioco, quando i Super Pibes sono riusciti prima ad annullare due palle del contro break e hanno chiuso sul 6-4, grazie all'ennesimo smash stellare in kick di Stupaczuk, che ha mandato in visibilio gli oltre 6mila tifosi presenti. Nel secondo parziale, invece, è il quinto il game decisivo, quello del break che segna il solco e, uno scambio spettacolare dopo l'altro, porta i due argentini a imporsi nuovamente 6-4.