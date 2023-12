Galàn-Lebron e Brea-Gonzalez conquistano Milano

Il trionfo di Galan e Lebron a Milano

Ma prima di concentrarci sul padel che verrà, è doveroso soffermarsi sul grande spettacolo andato in scena all’Allianz Cloud di Milano. È stata una settimana incredibile, per il livello mostrato in campo dai giocatori e dalle giocatrici (per le ragazze era l’esordio nel torneo) e per una partecipazione di pubblico che ha abbattuto il muro delle 30mila persone. Il numero già vale di per sé ma ciò che è rimasto negli occhi e nelle orecchie è soprattutto il modo in cui la gente ha vissuto l’evento: passione, gioia, entusiasmo, eccitazione sono parole che riescono solo in parte a spiegare l’atmosfera che si è vissuta fino all’ultimo punto di una finale maschile che resterà nella storia. Dopo oltre 3 ore di gioco e 3 tiebreak, Alejandro Galàn e Juan Lebron hanno infatti confermato il titolo vinto (ben più agevolmente) nel 2022 avendo la meglio su Franco Stupakzuk- Martin Di Nenno, che si fa fatica a definire “sconfitti” dopo quello che hanno saputo fare in campo. Ora la grande domanda riguarda il futuro di Galàn e Lebron che, mai come in questo momento, sono sembrati così vicini dal separarsi. Dal punto di vista tecnico sarebbe senza dubbio un suicidio, ma si sa che i fattori determinanti, in una scelta del genere, valicano i confini del campo. Noi possiamo solo augurarci che ciò non accada per poter vivere un 2024 che riproponga la sfida a 3 di quest’anno, con Coello e Tapia che certamente vorranno riscattare un finale di stagione non all’altezza della prima parte.

Bea Gonzalez e Delfina Brea conquistano la vittoria

Il torneo femminile ha invece certificato che Bea Gonzalez (miglior giocatrice della finale) e Delfina Brea siano ormai la principale alternativa alla coppia n.1, Ari Sanchez e Paula Josemaria, con buona pace di Ortega-Triay, eliminate anzitempo.

Dopo aver superato in semifinale proprio Ari e Paula, hanno infatti dominato in finale Araujo-Salazar, chiudendo 6-0 7-6 dopo un terribile parziale di addirittura 9 game a 0 (6-0 3-0).