World Padel Tour, gran finale a Barcellona

Al Palau Sant Jordi di Barcellona l’ultimo atto della stagione del World Padel Tour. Da giovedì 14 a domenica 17 dicembre live su Sky e in streaming su NOW. Domenica le finali su Sky Sport Tennis e NOW a partire dalle 10

World Padel Tour , ecco il gran finale : è tempo di “ Boss Barcelona Master Final ”. Quello che scatta giovedì 14 dicembre al Palau Sant Jordi di Barcellona, che mette di fronte le otto coppie più forti della stagione maschile e le otto della stagione femminile e che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW , non è soltanto l’ultimo atto del 2023, ma anche il torneo che fa calare definitivamente il sipario sul circuito nato nel 2012 e che dal 2024 lascerà spazio al Premier Padel. I migliori dell’anno sono pronti a giocarsi il titolo di coppia campione.

Il torneo live su Sky dal 14 al 17 dicembre

Su Sky e in streaming su NOW la copertura del torneo da giovedì 14 a domenica 17 dicembre, con le appassionanti sfide che si concluderanno con le finali di domenica. Il canale di riferimento è Sky Sport Tennis. Si parte giovedì 14 dalle 12 alle 16 e dalle 17 alle 21 con telecronache di Giuseppe Di Giovanni-Emiliano Siciliani ed Emiliano Pozzoni-Niccolò Cotto. Venerdì in diretta dalle 12 alle 16 e dalle 17 alle 21, con telecronache di Giuseppe Di Giovanni-Mauricio Algarra ed Emiliano Pozzoni-Emiliano Siciliani. Sabato è il giorno delle semifinali dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 21 con telecronache di Alessandro Lupi-Saverio Palmieri ed Emiliano Pozzoni-Niccolò Cotto. Infine la domenica con le finali: la femminile alle 10, la maschile alle 12; il commento sarà di Alessandro Lupi-Saverio Palmieri. Durante la settimana è in onda anche la sesta puntata di “This is Padel”, la trasmissione di Sky Sport curata da Alessandro Lupi, disponibile anche on demand.