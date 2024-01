L'atleta 24enne era in coma dopo un attacco missilistico dello scorso 17 dicembre nella Striscia di Gaza, in cui aveva perso una gamba. Campionessa nazionale di karate, Nagham Abu Samrah era una fonte di ispirazione per molte donne e aveva aperto una palestra per insegnare il karate alle ragazze

È morta all'ospedale dei Martiri di Al-Aqsa, nel centro della Striscia di Gaza, Nagham Abu Samrah, l’atleta palestinese 24enne ricoverata dopo aver perso una gamba nell’attacco missilistico dello scorso 17 dicembre. Campionessa di karate nel suo Paese, Nagham Abu Samrah era anche una fonte di ispirazione per molte donne, considerando che il karate è tuttora poco praticato a livello femminile in Palestina. A confermarlo, le parole del padre della ragazza: "Il sogno di Nagham era ispirare generazioni di ragazze a praticare il karate". La sua morte giunge nel centesimo giorno di conflitto tra Israele e Palestina: la ragazza era rimasta ferita un mese fa, durante un attacco nel corso del quale aveva perso la vita la sorella. In coma dopo il ricovero e l’amputazione di una gamba, Nagham avrebbe dovuto essere trasferita in Egitto per ricevere cure specialistiche, ma non ha mai ottenuto il permesso di attraversare il confine.