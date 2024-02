Mattia Furlani in Svezia aggiorna il suo primato europeo U20 indoor del salto in lungo, superando gli otto metri al debutto stagionale: 8,08. A Stoccolma trionfa anche Elisa Molinarolo con il record italiano indoor di 4,63 nell'asta. Pietro Arese in Francia corre in 7:38.42 a Metz e toglie a Gennaro Di Napoli il primato italiano indoor dei 3000 dopo 27 anni. Nel triplo, Andy Diaz (azzurro dal 1° agosto 2024) atterra due volte asui 17,46 e firma la migliore prestazione stagionale al mondo

Altro sabato da record per l’atletica italiana in una stagione indoor che culmina con i mondiali di Glasgow a inizio marzo. In un paio d'ore, gli azzurri impegnati a Stoccolma e Metz portano a casa 4 prestazioni di altissimo livello. In Svezia Mattia Furlani aggiorna il suo primato europeo U20 indoor del salto in lungo, superando gli otto metri al debutto stagionale: 8,08, ovvero nove centimetri in più di quanto fatto sulla stessa pedana nella passata edizione. Furlani salta anche un 8,01 all’ultimo turno e vince davanti allo svedese argento mondiale indoor Thobias Montler..