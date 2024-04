Crippa, nuovo record italiano nei 10 km su strada

Il trentino ha corso in 27:08, battendo il primato italiano di 42 secondi e portandosi a un passo dal record europeo. Un segnale importante per guardare con ottimismo agli Europei di Roma e ai Giochi Olimpici di Parigi



Dai 3000 metri su pista fino alla maratona: sette record italiani per Yeman Crippa, da oggi anche quello dei 10 km su strada. In Germania, a Herzogenaurach, l'azzurro completa la propria collezione di primati nazionali con il tassello che mancava: con il crono di 27:08 sfiora il primato europeo del francese Jimmy Gressier (27:07 il 17 marzo), mancato per un solo secondo, e demolisce il precedente primato italiano che apparteneva a Pietro Riva e Yohanes Chiappinelli dal 2022 (27:50), firmando un progresso di 42 secondi sul precedente limite e di 55 secondi sul primato personale che aveva realizzato a Bolzano l'ultimo giorno dello scorso anno.