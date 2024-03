Come se il tempo non fosse passato. I guantoni, il ritmo, il carisma. Iron Mike è pronto a tornare sul ring e sui social lancia la sfida in un video-allenamento al suo prossimo avversario, di trent'anni più giovane. L'incontro è stato fissato all'AT&T Stadium in Texas per sabato 20 luglio, dove l'ex youtuber ora pugile Jake Paul - 27 anni - sfiderà Tyson. Paul è 9-1 sul ring, Tyson - anni 58 il giorno del combattimento - non è nuovo a ritorni in grande stile, nel 2020 aveva sfidato Roy Jones Jr. in un duello tra leggende allo Staples Center di Los Angeles. Il ritiro avvenne nel 2005 con un record di 50-6 come ex campione indiscusso dei pesi massimi.