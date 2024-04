Giornata Autismo, Abodi: "Dobbiamo fare di più"

Celebrata al Coni lo scorso 2 aprile, sport e istituzioni sono scese in campo per "approfondire le tante sfaccettature dell'autismo e per capire come poter intervenire per offrire un sostegno concreto attraverso lo sport”, le parole di Giovanni Malagó

Il 2 aprile il Palazzo H del Coni- come altri luoghi simbolo in Italia- si sono tinti di blu per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. La mattina un convegno scientifico presso il Salone d'Onore del Coni, la sera una cena di gala a scopo benefico organizzata da Progetto Aita Onlus. Dal padrone di casa e n.1 del Coni, Giovanni Malagó, alla vicepresidente della Camera Anna Ascani, passando per i ministri della Salute, Orazio Schillaci, e per lo Sport e per i Giovani, Andrea

Abodi. E tanti altri ospiti come il presidente del Cip, Luca Pancalli, e il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma. Poi tanti atleti, assessori, deputati, dirigenti, medici e personaggi dello spettacolo come Maria Grazia Cucinotta e Annalisa Minetti: tutti con l'obiettivo di fare squadra per sensibilizzare sul tema dell'autismo.