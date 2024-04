Sono già stati offerti 3,8 milioni di dollari per i pantaloncini che Muhammad Ali ha utilizzato nel suo terzo e ultimo incontro con Joe Frazier, soprannominato "Thrilla in Manila". L'importo però non ha soddisfatto le richieste del venditore e l'asta proseguirà fino al 12 aprile ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT ascolta articolo

Il 1° ottobre 1975 Muhammad Ali ha combattuto nelle Filippine contro Joe Frazier uno dei match più importanti della sua straordinaria carriera. Il terzo capitolo della rivalità si è concluso dopo 14 round, con la vittoria per ko tecnico di The Greatest. "È stato come la morte, la cosa più vicina alla morte", ha dichiarato Ali al termine del match soprannominato "Thrilla in Manila". Oggi, i pantaloncini che ha indossato in quella storica giornata sono stati messi all'asta, attirando le attenzioni di collezionisti e appassionati.

Non bastano 3.8 milioni per aggiudicarsi l'asta Per il cimelio, attualmente in mostra nella sede di Sotheby's a New York, sono arrivate cinque offerte: la più alta di 3.8 milioni. L'importo minimo fissato dal venditore però non è ancora stato raggiunto. Per questo l'asta, che è iniziata il 27 marzo, proseguirà fino al 12 aprile. Non sono state comunicate informazioni sull'identita del venditore o sul prezzo minimo per aggiudicarsi i pantaloncini.