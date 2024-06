Champions pallamano, la Final 4 su Sky

Semifinali e finale live su Sky

Sarà spettacolo, non ci sono dubbi. E allora appuntamento da non perdere su Sky Sport Max e in streaming su NOW, dove sarà possibile seguire in diretta sia le semifinali di oggi, Magdeburg-Aalborg alle 15.00 e Kiel-Barça alle 18.00, che la finale del 9 giugno, con inizio programmato per le ore 18.00. "Solo perché siamo qui due per il secondo anno consecutivo, non vuol dire che siamo favoriti. Certo, siamo detentori del titolo, ma questo non cambia molto. Siamo più favoriti rispetto alle altre tre squadre qui? Non credo”. Parla Magnus Saugstrup, pivot del Magdeburg e prossimo avversario dell’Italia, con la sua Danimarca, ai Mondiali 2025 di gennaio. Lui sarà un ex della sfida, visto che proprio con Aalborg aveva raggiunto e poi perso la finale del 2022. Kiel e Barça hanno avuto un percorso analogo nella fase a gironi: 22 punti ciascuna per due delle squadre di maggiore tradizione del panorama mondiale. Barcellona, in particolare, ha vinto la Champions League in 11 occasioni e detiene il record di successi nella competizione. Il tecnico dei catalani Manuel Ortega, fresco di vittoria della Liga Asobal, conosce le regole del gioco: “Quando indossi la maglia del Barça vieni a Colonia per vincere. Fa parte dell'accordo. Sappiamo di non essere qui per il terzo posto. Ma penso sia così da anni, niente di nuovo per noi”.