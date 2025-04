Wizz Air Milano Marathon, domenica live su Sky

Domenica 6 aprile in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW la Wizz Air Milano Marathon. Sky è brodcaster ufficiale della 23^ edizione che partirà alle 8.20 da Piazza Duomo, punto di partenza e di arrivo del percorso. Sky è anche al MiCo con uno stand e uno studio dedicato per vivere tutta l’atmosfera del Milano Running Festival presented by Sky WIFI ascolta articolo

L’atletica leggera è tra i grandi protagonisti di questa settimana nella Casa dello Sport di Sky con la Wizz Air Milano Marathon: domenica 6 aprile torna la grande competizione sportiva, con 10.000 runner pronti a sfidarsi su Sky e in streaming su NOW. Sky Sport è broadcaster ufficiale di questa 23^edizione, alla quale garantirà un’ampia copertura dedicata: direttamente da Piazza Duomo, punto di partenza e di arrivo del percorso, Alessandro Acton insieme a tanti ospiti fornirà aggiornamenti costanti sulla giornata, per catturare tutta l’atmosfera pre e post gara. Dalle 8.20 alle 11.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW il racconto della gara: la telecronaca sarà di Nicola Roggero, con il commento tecnico di Stefano Baldini.

Il percorso: partenza e arrivo da piazza del Duomo Confermata la formula della partenza e arrivo nel cuore della città, in piazza del Duomo. Il percorso ad anello garantisce velocità e scorrevolezza al tracciato. Circa 16 i chilometri che interesseranno il centro cittadino nella prima parte del tracciato (Cairoli, Conciliazione e Pagano), dopo i quali, lasciando la zona di City Life, ci si sposta verso Monte Stella, l’Ippodromo, San Siro e il Parco di Trenno. Dal 28° Km si comincia a rientrare in zona centrale attraversando il Parco del Portello ed entrando in corso Sempione, per arrivare in zona Arena Civica, Moscova, Brera, Montenapoleone e San Babila.