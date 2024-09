Coppa degli Assi, da giovedì 26 torna uno dei concorsi ippici più antichi d’Italia

Torna la Coppa degli Assi, uno dei più antichi e longevi concorsi ippici internazionali d’Italia. L’edizione numero 39, in programma al campo ostacoli “La Favorita” di Palermo, prende il via giovedì 26 settembre e si conclude domenica 29. Le prove si disputeranno sia al mattino sia al pomeriggio e in tutto, in questi quattro giorni, sono previste 27 gare (11 sul campo in erba). L’appuntamento più importante è domenica, quando ci sarà il “Gran Prix Coppa degli Assi-FEI Longines Ranking Group C”.

La Coppa degli Assi

La Coppa degli Assi, con i suoi 55 anni di storia, dopo Piazza di Siena è il più antico tra i concorsi ippici internazionali d’Italia. Si tratta di un evento agonistico FEI, riconosciuto a livello internazionale. È organizzato e promosso da Regione Sicilia e comune di Palermo con il patrocinio del Ministero dello Sport e dei Giovani e la collaborazione tecnica di Fieracavalli. Il momento clou del concorso è il Gran Premio Coppa degli Assi, che è stato istituito nel 1976 da Enrico Belledonne e Domenico Bignardelli e, nel corso degli anni, ha attirato a Palermo i migliori binomi del salto ostacoli mondiale. Nel 2023 a vincere il Grand Prix è stato Lorenzo Correddu, giovane cavaliere sardo dell'Esercito italiano che ha gareggiato in sella a Ultos (baio italiano di 10 anni).

L’edizione 2024

Nell’edizione 2024 della Coppa degli Assi saranno impegnati oltre 400 binomi, con amazzoni e cavalieri provenienti da nove Paesi europei (inclusa l’Italia). Alcuni di loro, nelle diverse competizioni, gareggeranno anche con cavalli differenti per età, genere e caratteristiche. Le gare, nella storica sede del campo ostacoli “La Favorita” di Palermo, si disputeranno su due campi che sono stati riaperti dopo mesi di lavori: uno in sabbia silicea e l’altro in erba. Il primo è intitolato a Giuseppe Di Matteo, giovanissimo cavaliere ucciso dalla mafia per vendetta nei confronti del padre. Il secondo a Tommaso Lequio di Assaba, militare e vincitore di tre medaglie alle Olimpiadi.

Le gare

Anche quest’anno la gara più importante di questi giorni è il “Gran Prix Coppa degli Assi-FEI Longines Ranking Group C”, che si corre domenica pomeriggio sul campo in erba. La prova, valida per il CSI3*, prevede ostacoli alti 150 centimetri e due manches, con il percorso ideato dallo chef de piste Uliano Vezzani. Assegna il montepremi più elevato: 80.000 euro. Le altre 26 prove sono valide per i CSI da 1 e 3 stelle: presentano altezza degli ostacoli crescente, differenti percorsi di gara e la tipologia di competizione può essere a due fasi o a tempo. I montepremi di ogni prova, il cui valore indica il livello di difficoltà della gara, vanno da 500 a 28.200 euro.

Il programma dei quattro giorni

Il programma della 39esima edizione della Coppa degli Assi si apre giovedì 26 settembre. Alle 8, sull’arena “Di Matteo”, è prevista la prima delle tre gare su fondo in sabbia: è quella riservata ai cavalli di 5 anni (Young Horses Tour, ostacoli a 115 cm, montepremi 500 euro). A seguire c’è quella per i cavalli di 6 anni (Young Horses Tour Against the clock, h 125, montepremi 700 euro). Alle 14 c’è la CSI3* (ostacoli a 130, a tempo, montepremi 1.500 euro). Giovedì pomeriggio ci sono due prove sul campo in erba, entrambe CSI3*: una a tempo e l’altra a due fasi, con ostacoli rispettivamente a 135 cm (montepremi 2.000 euro) e 140 cm (montepremi 3.500 euro).

Venerdì 27 settembre, dalle 8, sul campo in sabbia sono previste le due gare riservate ai cavalli di 5 (Young Horses Tour) e 6 anni (Young Horses Tour Special in two phases). A seguire, due prove CSI1*: una a tempo e ostacoli a 115 cm, con montepremi 500 euro, e l’altra in due fasi con ostacoli a 125 cm e montepremi di 1.000 euro. Venerdì pomeriggio, dalle 14, sul campo in erba ci sono tre prove CSI3*: una a tempo e in due fasi con ostacoli a 135 cm e montepremi di 2.000 euro, un’altra a tempo con ostacoli a 140 e montepremi di 4.000 euro, l’ultima è la “Against the Clock Longines Ranking Points D” con ostacoli a 145 cm e montepremi di 28.200 euro.

Sabato 28 settembre, dalle 9.30, sono in programma quattro prove sul campo in sabbia: una riservata ai cavalli di 5 anni (Young Horses Tour), una riservata a quelli di 6 (Young Horses Tour Against the clock with one immediate jump off), poi due gare CSI1* (una in due fasi e a tempo con ostacoli a 115 cm e montepremi di 500 euro; l’altra a tempo con ostacoli a 125 cm e montepremi 1.200 euro). Dalle 14 è prevista la gara CSI3* in due fasi e a tempo, con ostacoli a 130 cm e montepremi di 1.550 euro. Dalle 16.30 c’è la Ride and Drive CSI2*, con i partecipanti che devono passare dai cavalli alle auto affrontando un percorso a fasi – cavallo, corsa a piedi e guida – da completare nel minor tempo possibile (ostacoli a 115 cm e montepremi 1.000 euro). Sul campo in erba, poi, sabato pomeriggio dalle 14 sono in calendario quattro prove, tutte CSI3*: una in due fasi e a tempo con ostacoli a 135 cm e montepremi di 2.000 euro, un’altra “with one jump off” con ostacoli a 140 e montepremi di 10.000 euro, la terza è “in two phases Longines Ranking Points D” con ostacoli a 145 cm e montepremi di 28.200 euro, l’ultima Ride & Drive con ostacoli a 115 cm e montepremi di 1.000 euro. Il programma si chiude domenica 29 settembre. Sul campo in sabbia dalle 8 ci sono due gare CSI1*: una a tempo con ostacoli a 115 cm e montepremi di 500 euro, l’altra è la “Final with immediate Jump Off” con ostacoli a 125 cm e montepremi di 1.200 euro. Dalle 14, inoltre, c’è una gara a tempo CSI3* con ostacoli a 130 cm e montepremi di 1.500 euro. Sul campo in erba, invece, si comincia dalle 14: prima c’è la prova CSI3* a tempo e in due fasi con ostacoli a 135 cm e montepremi di 2.000 euro, poi c’è la gara più importante, il “Grand Prix 39esima Coppa degli Assi FEI Longines Ranking Group C”.

Gli Internazionali di Sicilia

Prima della Coppa degli Assi, nei giorni scorsi il campo ostacoli “La Favorita” ha ospitato la 60esima edizione degli Internazionali di Sicilia: dal 20 al 22 settembre sono andate in scena 24 competizioni, suddivise nelle diverse categorie di CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 5 e 6 yo. A vincere la gara più importante, il centrale Grand Prix Mercedes Benz-R Star, è stata la torinese Elisa Chimirri. Nelle prove principali di venerdì e sabato ci sono stati due ex-aequo fra cavalieri italiani e austriaci: il milanese Luca Moneta e Joseph Schwartz jr prima, il calabrese Bruno Chimirri con Gerfried Puck dopo. Fra gli oltre venti vincitori, per numero complessivo di successi si sono distinti i catanesi Daniele Girolamo Arcidiacono (quattro affermazioni, una in ex-aequo) e Alessandro Sciacca (tre affermazioni), seguiti con due primati dal belga Ignace Philips De Vuyst, da Luca Moneta, da Bruno Chimirri e dal messinese Giovanni D’Angelo. Tra le tante amazzoni in gara, vittoria della palermitana Aurora Caruso nella seconda giornata.