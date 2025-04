Terminata la seconda giornata di finali degli Assoluti primaverili di Nuoto a Riccione: in palio la qualificazione ai prossimi Mondiali che si terranno a Singapore. Ritorno in corsia per Nicolò Martinenghi, che ha centrato subito il suo obiettivo nei 100 metri rana: vittoria della Finale A, con il tempo di 59"16, appena 13 centesimi in più rispetto al tempo premiato con l'oro olimpico di Parigi, e pass Mondiale. Tesserato per l'Aniene, Martinenghi si allena da dicembre scorso al Centro Federale di Verona sotto la guida di Matteo Giunta (dopo l'addio a Marco Pedoja). Queste le parole del campione olimpico: "Sapevo che potevo portami a casa questa finale e con un buon tempo per il Mondiale, e così è stato. Ero cosciente di quello che stavo facendo in acqua. L'Olimpiade mi ha portato a fare tanti ragionamenti: a novembre ero propenso a smettere di nuotare. Se continuo è perché voglio farlo, a modio mio, condividendo un percorso e divertendomi". Grande rammarico invece per Ludovico Viberti che, sbagliata la batteria, si è aggiudicato però la Finale B con un tempo per di più inferiore a quello di Martinenghi: un 59"04 che però non gli vale il pass per Singapore.