Brignone: "Impossibile tornare prima di 4/5 mesi"

La campionessa azzurra. collegata da casa durante il Media Day della Fisi: "Prima di pensare a Milano-Cortina devo guarire e tornare a camminare. Tornare sugli sci prima di 4/5 mesi è impossibile". Federica, caduta a inizio aprile nel corso dello slalom gigante dei Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa, è stata subito operata per la frattura scomposta della tibia, del perone e dei legamenti mediali del ginocchio della gamba sinistra BRIGNONE, IL VIDEO DELLA CADUTA

"Io sugli sci? Prima di 4/5 mesi non se ne parla, è impossibile". Così Federica Brignone, in collegamento da casa durante il Media Day della Fisi. "I tempi di recupero non li so io, non li sanno i medici -ha proseguito Federica- A 45 giorni avremo una Tac di controllo e vedremo dopo cosa fare. Prima dobbiamo pensare alla parte ossea, poi al resto. Opererò anche il legamento? Dobbiamo aspettare la Tac perché anche in caso non lo possiamo certo attaccare a una tibia rotta". Poi con molto realismo: "Oggi hanno presentato la Fiaccola di Milano-Cortina? Prima devo lavorare step by step, star meglio e guarire, pensare di tornare a camminare". Federica è apparsa molto sorridente nonostante l'infortunio: "Non è bello quanto successo, ma è successo, è inutile pensare negativamente. Il pensiero delle Olimpiadi c'è ma è lontano, sono focalizzata su altro".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Brignone (@federicabrignone)

Brignone: "Non ho mai visto video dell'infortunio" "Non ho mai visto il video e non so se riuscirò a riguardarlo. Non posso tornare indietro, è andata così, non c'era niente di sbagliato, ho fatto tutte le gare della mia vita così". Così Federica Brignone a proposito del suo incidente, sempre nel corso dell'intervento in video-collegamento durante il Fisi Media Day a Milano. "Sono molto positiva e tranquilla, è ovvio che avrei preferito allenarmi, festeggiare la mia stagione, è l'unica cosa che mi scoccia, ma non posso tornare indietro, bisogna anche accettarlo. Sono sicura che tornerò a fare una vita piena di sport, è un'altra sfida della mia carriera che mi insegnerà qualcosa di nuovo".

Brignone, dai trionfi stagionali alla caduta Dopo una stagione trionfale che l’ha vista vincere in Coppa del Mondo generale e nelle coppe di specialità in discesa e gigante, Federica Brignone si è infortunata il 3 di aprile, cadendo durante la seconda manche dello slalom gigante dei Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa. Subito soccorsa e trasportata in elicottero a Trento, la campionessa aveva poi raggiunto Milano, dove è stata operata per la frattura scomposta della tibia, del perone e dei legamenti mediali del ginocchio della gamba sinistra e per la rottura del legamento crociato anteriore. Vedi anche Sci, Coppa del Mondo: tutte le classifiche