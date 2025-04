Golf, a Rory McIlroy il Masters 2025 di Augusta

Un finale emozionante scandito dallo spareggio contro il britanico Justine Rose hanno permesso al nordirlandese Rory McIlroy di vincere per la prima volta il Masters Tournament di Augusta, uno dei quattro Major del golf professionistico e di completare, per la prima volta per un golfista europeo, il Grande Slam, cioè la vittoria di tutti e 4 i tornei Major, l'ultimo risaliva addirittura al 2014. In sette delle ultime undici partecipazioni McIlroy era arrivato tra i primi dieci nel torneo ma gli era sempre sfuggita la vittoria. Anche in questa edizione il finale aveva fatto pensare allo stesso epilogo con la rimonta di Rose fino allo spareggio alla buca 18 completata da McIlroy in tre colpi, uno in meno di Rose

