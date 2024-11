Pallamano, l'Italia sfiora l'impresa in Spagna

Una grande Italia va vicinissima all’impresa a Sagunto, sul campo della Spagna, nella prima giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2026. Al Palasport di Sagunto il finale dice 31-30 (p.t. 17-15), esito che lascia l’amaro in bocca ad una Nazionale capace di sfoderare una prova magistrale e che conferma, ancora una volta, la propria evoluzione di gioco e di carattere in campo internazionale. In trasferta, sul campo della squadra bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Bulzamini e compagni conducono per larghissimi tratti e vengono superati solo negli istanti finali. Le parole del Direttore Tecnico Riccardo Trillini nel post-gara di Sagunto: "Al di là del risultato finale, è una Italia che ha cambiato totalmente dimensione: dobbiamo essere orgogliosi, io per primo, di questi ragazzi. Oggi, nonostante assenze pesanti, abbiamo espresso un bellissimo gioco e grandissimo agonismo. Ripeto: dobbiamo esserne orgogliosi".