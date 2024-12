Morta a 26 anni la snowboarder Sophie Hediger. L'atleta svizzera è stata travolta da una valanga ad Arosa, a una decina di giorni dalla partecipazione alla tappa di apertura della Coppa del Mondo di snowboard cross a Cervinia. Hediger faceva parte della squadra nazionale di snowboard cross e aveva partecipato alle Olimpiadi del 2022 in Cina

La carriera

La svizzera aveva 26enne. Faceva parte della squadra nazionale di snowboard cross e aveva partecipato all’Olimpiade 2022 in Cina, ottenendo i suoi due unici podi in Coppa del Mondo nella stagione 2023/24 (un secondo e un terzo posto). Aveva partecipato circa una settimana fa all'apertura della Coppa del Mondo di snowboard cross a Cervinia, con l'obiettivo di andare a vincere una medaglia ai Campionati del Mondo casalinghi in Engadina il prossimo marzo.