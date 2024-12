Sale l'attesa in vista dell'ultima gara del Campionato Mondiale XCAT, con la squadra italiana dei fratelli Schiano con 18 punti di vantaggio su Swecat, in pole position per gara 2. Oggi tutti i team in acqua per la Speedcat Run, ovvero una prova di velocità sul chilometro con testa a testa tra due imbarcazioni ad eliminazione diretta, vinta dalla barca Victory. Infine, occhi puntati anche al 2025, che prevederà un doppio appuntamento italiano e l'ingresso di due nuovi equipaggi

Con la pole position conquistata dall'equipaggio di GB, il Mondiale XCAT si appresta a vivere, domani, la sua ultima gara stagionale. I 18 punti di vantaggio racimolati dalla squadra italiana dei fratelli Rosario e Giuseppe Schiano, in gara 1, consentono al team Fujairah di guardare sufficientemente con fiducia alla gara di domenica. Ma il team Swecat non sembra arrendersi e domani in acqua davanti alla famosa Vela, lo spettacolo sarà di casa. In acqua oggi tutti i team per l'esibizione della Speedcat Run, ovvero una prova di velocità sul chilometro in un avvincente testa a testa tra due imbarcazioni ad eliminazione diretta. Ha vinto Victory, barca 7 padrona di casa, visto che proviene dai cantieri di Dubai. La velocità massima raggiunta dall'imbarcazione è stata di 180 Km/h e la stessa imbarcazione è apparsa quella bilanciata nel migliore dei modi. Un consuntivo, sino ad oggi estremamente positivo, quello del campionato Mondiale XCAT, in termini di pubblico e di immagine, oltre che di partecipazione dei team. In previsione 2025 è già stato varato il nuovo calendario, che prevede un doppio appuntamento italiano e l'ingresso di altri due nuovi equipaggi. Nel frattempo, la tensione per la finale sale e finalmente domani sapremo chi sarà la nuova coppia campione del mondo.