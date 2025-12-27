Offerte Sky
Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Semmering: risultato in diretta

SCI ALPINO

Sara Hector è in testa al termine della 1^ manche dello slalom gigante di Coppa del mondo sci a Semmering (Austria). Tra le azzurre Della Mea è 9^ a 1.44, Sofia Goggia paga 1.47 dalla leader ed è 11^. Fuori la neozelandese Alice Robinson, leader della classifica di specialità e seconda generale alle spalle della Shiffrin, 8^. Seconda manche in programma alle 13

SUPERG UOMINI LIVIGNO, RISULTATI LIVE

Sara Hector che con il tempo di 57″15 è in testa al termine della 1^ manche del gigante di Semmering, in Austria.  In un tracciato aritmico e dal fondo ondulato, la svedese precede di soli due centesimi di secondo l’austriaca Julia Scheib e di 0″13 Lara Colturi. Tra le azzurre 9° posto per Lara Della Mea (+1.44) e undicesimo per Sofia Goggia (+1.47). La seconda manche è in programma dalle 13.

Slalom gigante Semmering, i risultati della 1^ manche

  1. HECTOR Sara (Sve) in 57.15
  2. SCHEIB Julia (Aut) +0.02
  3. COLTURI Lara (Alb) +0.13
  4. STJERNESUND Thea Louise (Nor) +0.63
  5. RAST Camille (Svi) +0.65
  6. MOLTZAN Paula (Usa) +0.82
  7. GRENIER Valerie (Can) +0.88
  8. SHIFFRIN Mikaela (Usa) +1.16
  9. DELLA MEA Lara (Ita) +1.44
  10. RICHARDSON Britt  (Can) +1.45
  11. GOGGIA Sofia (Ita) +1.47

