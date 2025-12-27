Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Semmering: risultato in direttaSCI ALPINO
Sara Hector che con il tempo di 57″15 è in testa al termine della 1^ manche del gigante di Semmering, in Austria. In un tracciato aritmico e dal fondo ondulato, la svedese precede di soli due centesimi di secondo l’austriaca Julia Scheib e di 0″13 Lara Colturi. Tra le azzurre 9° posto per Lara Della Mea (+1.44) e undicesimo per Sofia Goggia (+1.47). La seconda manche è in programma dalle 13.
Slalom gigante Semmering, i risultati della 1^ manche
- HECTOR Sara (Sve) in 57.15
- SCHEIB Julia (Aut) +0.02
- COLTURI Lara (Alb) +0.13
- STJERNESUND Thea Louise (Nor) +0.63
- RAST Camille (Svi) +0.65
- MOLTZAN Paula (Usa) +0.82
- GRENIER Valerie (Can) +0.88
- SHIFFRIN Mikaela (Usa) +1.16
- DELLA MEA Lara (Ita) +1.44
- RICHARDSON Britt (Can) +1.45
- GOGGIA Sofia (Ita) +1.47