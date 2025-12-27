Sara Hector è in testa al termine della 1^ manche dello slalom gigante di Coppa del mondo sci a Semmering (Austria). Tra le azzurre Della Mea è 9^ a 1.44, Sofia Goggia paga 1.47 dalla leader ed è 11^. Fuori la neozelandese Alice Robinson, leader della classifica di specialità e seconda generale alle spalle della Shiffrin, 8^. Seconda manche in programma alle 13

Sara Hector che con il tempo di 57″15 è in testa al termine della 1^ manche del gigante di Semmering, in Austria. In un tracciato aritmico e dal fondo ondulato, la svedese precede di soli due centesimi di secondo l’austriaca Julia Scheib e di 0″13 Lara Colturi. Tra le azzurre 9° posto per Lara Della Mea (+1.44) e undicesimo per Sofia Goggia (+1.47). La seconda manche è in programma dalle 13.