Pallamano, continua sogno dell’Italia ai Mondiali

Inizia oggi la seconda fase dei Campionati Mondiali di pallamano in Danimarca, Croazia e Norvegia. A Herning l’Italia, qualificata per la prima volta al main round, sfida Repubblica Ceca, Germania e Svizzera. Inizio coi cechi oggi, 21 gennaio, alle 18 in diretta su Sky Sport Max, in streaming su NOW, sulla pagina YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW

"Non vogliamo accontentarci" è il refrain che l’Italia della pallamano ripete a sé stessa da giorni. Esattamente dal 16 gennaio, quando, battendo l’Algeria, ha centrato uno storico passaggio al secondo turno dei Campionati Mondiali 2025 di Croazia, Danimarca e Norvegia. Gli azzurri hanno conquistato il pubblico di Herning: “ The Italian Darlings”, i tesori italiani come da soprannome apparso sui media danesi, non vogliono fermarsi. Inizia oggi, 21 gennaio, alle ore 18 contro la Repubblica Ceca, il main round del torneo iridato. Gruppo I tutto di stampo europeo adesso: oltre ai cechi allenati dallo spagnolo Xavi Sabatè, sulla strada di Andrea Parisini e compagni ci saranno la Germania – argento olimpico in estate e opposta alla Nazionale il 23 gennaio sempre alle 18 – e in ultimo la Svizzera (25 gennaio alle 15.30), già affrontata e battuta in amichevole due settimane fa.

Le tre gare del main round live su Sky

La formula lascia poco spazio alle sorprese. Si accede al main round con una eredità di punti proveniente dal primo turno: due per l’Italia, frutto del successo contro la Tunisia a sua volta poi qualificata, ma anche quattro per le strafavorite Danimarca e Germania. Ed i posti per accedere ai quarti di finale sono proprio due. Insomma, l’impresa sportiva, per un movimento tornato ai Mondiali dopo 28 anni, passerebbe per un successo contro la Repubblica Ceca e poi, in quel caso, per una sfida da dentro-fuori coi tedeschi, gli inventori di questo sport. "La cosa importante è dimenticare questa sensazione di festeggiamento" avverte il DT Riccardo Trillini. "Siamo contenti, soddisfatti, sempre carichi, consapevoli della nostra forza, ma anche pronti a lottare con avversarie che sulla carta sono sempre considerate meglio di noi. Il nostro compito sarà provare ancora una volta a sfatare questa sensazione attorno a noi". L’Italia lo ha già fatto a maggio eliminando il Montenegro e a novembre battendo la Serbia nelle qualificazioni a Euro 2026. Insomma, difficile, ma non impossibile. Anche le gare del main round saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW, sul canale YouTube di SkySport e sull’account TikTok di NOW. Si comincia oggi con Italia-Repubblica Ceca alle 18 su Sky Sport Max.

Il programma dell’Italia nel main round dei Mondiali