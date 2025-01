È la partita più importante nella storia della pallamano italiana, contro la Germania per sognare i quarti di finale: in diretta oggi - giovedì 23 gennaio - alle 18, live su Sky Sport Max, in streaming su NOW, sulla pagina YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW

Tutto pronto per quella che potrebbe essere una partita storica, una data storica per la pallamano italiano. Alle 18, live su Sky Sport Max, in streaming su NOW, sulla pagina YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW , va infatti in scena dall’Jyske Bank Boxen di Herning Italia contro Germania, gruppo I del main round, cioè l'ultimo turno d’accesso ai quarti di finale dei Campionati Mondiali 2025. Situazione inedita nella storia azzurra: dopo tre successi – Tunisia , Algeria e martedì la Repubblica Ceca – l'Italia è a quota quattro punti, al pari proprio dei tedeschi. Con due spot per accedere ai quarti di finale, è una partitissima da dentro-fuori.

La forza della Germania e le parole di Ebner

Basterebbe una semplice affermazione per far capire la forza in campo: i tedeschi, la pallamano, l'hanno praticamente inventata. La Germania è chiaramente favorita, ma questa Italia viaggia sulle ali di un entusiasmo crescente. Lo sa bene anche Domenico Ebner, nato a Friburgo da papà tedesco e mamma italiana, il portiere azzurro – MVP contro la Repubblica Ceca – vivrà una notte dalle forti emozioni: "Sarà una partita incredibile per me. Ho scelto di giocare per l’Italia, la nazione di mia madre, per cui per me sarà davvero una sensazione unica. Siamo consapevoli di non essere favoriti, ma credo anche che a volte possano accadere cose speciali. Vogliamo continuare a sognare".