Pallamano, Mondiali: oggI Italia-Germania

Ebner: "A volte posso accadere cose speciali..."

Sarà una partita speciale per tanti aspetti e per tanti azzurri. Su tutti c’è Domenico Ebner. Nato a Friburgo da papà tedesco e mamma italiana, il portiere azzurro – MVP contro la Repubblica Ceca con 14 parate – vivrà una notte dalle forti emozioni: "Sarà una partita incredibile per me. Ho scelto di giocare per l’Italia, la nazione di mia madre, per cui per me sarà davvero una sensazione unica. Conosco tanti giocatori della Germania, come Witzke o Semper con cui gioco a Lipsia, oppure Kastening o Fischer con cui ho giocato ad Hannover, per cui sono sicuro che ci sarà una connessione speciale, qualcosa di particolare in questa partita. Stiamo giocando un grande torneo. Siamo consapevoli di non essere favoriti, ma credo anche che a volte possano accadere cose speciali. Vogliamo continuare a sognare". Appuntamento da non perdere in diretta dalle 18.00 su Sky Sport Max (telecronaca Aldamonte\Di Marcello), in streaming su NOW, sulla pagina YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW.