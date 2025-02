surf-fioravanti-lexus-pipe-pro-risultati

Barron Mamiya e Tyler Wright sono i trionfatori del Lexus Pipe Pro, che si è svolto nella acque di Oahu, nelle Hawaii, per la tappa d'esordio del Championship Tour. Secondo posto per l’Italiano Leonardo Fioravanti che si è imposto su avversari di spessore come il giapponese Connor O’Leary, gli australiani Joel Vaughan e George Pittar, fino alla semifinale dove ha avuto la meglio sul brasiliano Ian Gouveia. Nella finale l'avversario è stato Mamiya, idolo di casa e già vincitore nel 2024. L'hawaiano ha ottenuto come migliori due punteggi 9.80 e 8.17, mentre Fioravanti nelle sue migliori onde ha centrato un 9.10 e un 8.87. La somma dei punteggi ha portato a un 17.97, ma il best score dell’italiano stato leggermente peggiore di Mamiya (9.10 contro 9.80). Un risultato che non toglie certo a Fioravanti la grande prova sostenuta.