Coppa del mondo di sci, Slalom maschile a Madonna di Campiglio: risultato in direttasci alpino
Sulla pista 3-Tre di Madonna di Campiglio lo slalom notturno maschile di coppa del mondo di sci alpino. Nei tre precedenti appuntamenti stagionali nella disciplina vittorie per Pinheiro Braathen, Rassat e Haugan. Per l'Italia al via Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera. Prima manche ora in diretta, seconda alle 21. Guarda on demand lo speciale Sky sulla 3-Tre