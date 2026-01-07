Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Coppa del mondo di sci, Slalom maschile a Madonna di Campiglio: risultato in diretta

sci alpino

Sulla pista 3-Tre di Madonna di Campiglio lo slalom notturno maschile di coppa del mondo di sci alpino. Nei tre precedenti appuntamenti stagionali nella disciplina vittorie per Pinheiro Braathen, Rassat e Haugan. Per l'Italia al via Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Tommaso Saccardi e Corrado Barbera. Prima manche ora in diretta, seconda alle 21. Guarda on demand lo speciale Sky sulla 3-Tre

STARTLIST E RISULTATI LIVE: CLICCA QUI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Coppa del mondo Skeleton, Bagnis 2° a St. Moritz

skeleton

L'azzurro si arrende solamente al britannico Weston sul tracciato di St. Moritz. Per Bagnis si...

Lochte, venduti all'asta tre ori olimpici

Nuoto

Ryan Lochte, uno dei più grandi nuotatori della storia recente, ha venduto all'asta tre medaglie...

Pallamano, verso Euro 2026: Italia-Romania su Sky

oggi alle 18

Il Trofeo Friuli Venezia Giulia apre il cammino della Nazionale verso i campionati Europei. La...

Brignone, primo allenamento con le compagne

sci alpino

La campionessa azzurra punta l'Olimpiade e nella giornata di oggi è tornata ad allenarsi con le...

Rast vince lo Slalom. 6^ Della Mea, 10^ Peterlini

sci alpino

Straordinaria prestazione di Camille Rast che batte Mikaela Shiffrin (2^) e vince lo slalom...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS