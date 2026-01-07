Offerte Sky
Skeleton, coppa del mondo: Amedeo Bagnis secondo a St. Moritz

skeleton

L'azzurro si arrende solamente al britannico Weston sul tracciato di St. Moritz. Per Bagnis si tratta del quarto podio in carriera in coppa del mondo. Nona posizione per Mattia Gaspari

Amedeo Bagnis torna sul podio in coppa del mondo. L'azzurro è secondo a St. Moritz, in Svizzera: il ventiseienne piemontese di Casale Monferrato chiude entrambe le manche alle spalle del britannico Matt Weston, dominatore di giornata con il tempo complessivo di 2'15″67 con un margine di 1″29 sull'azzurro e di 1"50  sul tedesco Cristopher Grotheer, terzo. Per Bagnis si tratta del quarto podio della carriera in coppa del mondo, il terzo sul tracciato svizzero che l'ha visto costantemente sul podio nelle ultime quattro annate: vicecampione iridato nel 2023, primo nel 2024, terzo dodici mesi fa. Nono Mattia Gaspari, che era quarto a metà gara, 26/o Pietro Drovandi. 

