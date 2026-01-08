Offerte Sky
Biathlon, Giacomel vince la Sprint maschile Oberhof 2026

BIATHLON

L'azzuro trionfa nella Sprint di Oberhof, in Germania. Una vittoria in lacrime, con dedica per l'amico Sivert Guttorm Bakken, morto lo scorso 23 dicembre. Per Giacomel è la seconda vittoria consecutiva: è il primo azzurro a ottenere questo risultato. Ottima anche la prova di Hofer che chiude ottavo

Strepitoso Tommaso Giacomel: l'azzurro vince la sprint di Oberhof davanti a Nawrath (Ger) e Dale (Nor). Terzo successo in stagione per l'azzurro classe 2000 che sale al secondo posto nella classifica di Coppa del Mondo (con grande chance nella giornata di sabato di conquistare il pettorale giallo di leader della generale, vista l'assenza dell'attuale leader Botn). Per Giacomel è il secondo successo consecutivo, primo azzurro a raggiungere questo risultato. Una vittoria che l'azzurro ha dedicato all'amico Bakken, il biathleta norvegese morto lo scorso 23 dicembre. Il giorno prima della gara, parlando di Bakken, Giacomel aveva detto: "Darò il massimo per renderlo orgoglioso, credo che fosse quello che voleva". Ottima la prova anche dell'altro azzurro Lukas Hofer, che chiude all'ottavo posto.

