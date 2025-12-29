Boxe, Antony Joshua ferito in un incidente d'auto

Anthony Joshua, il pugile inglese ferito in un incidente d'auto in Nigeria. Le news
Il pugile, ex campione del mondo dei pesi massimi, coinvolto in un incidente stradale in Nigeria. Joshua è rimasto ferito, due persone sono morte. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava Joshua si è scontrata con un camion
L'ex campione del mondo dei pesi massimi e oro olimpico ai Giochi di Londra 2012 Anthony Joshua è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria. Nell’incidente, secondo quanto riportato dai media locali, sono morte due persone. Il quotidiano Punch ha riferito che l'incidente è avvenuto sulla superstrada Lagos-Ibadan, quando l'auto su cui viaggiava Joshua si è scontrata con un camion. Una fonte della polizia ha confermato che il pugile, nato in Inghilterra ma di genitori originari della Nigeria, è rimasto coinvolto nell'incidente. In alcuni video che già circolano sui social, si vede Joshua dolorante fuori dall’auto e i primi soccorsi al pugile. Solo una settimana fa, poco prima di Natale, a Miami, Joshua aveva messo al tappeto lo youtuber Jake Paul, in un evento che ha fruttato a entrambi 92 milioni di dollari.