Boxe, Antony Joshua ferito in un incidente d'auto

L'ex campione del mondo dei pesi massimi e oro olimpico ai Giochi di Londra 2012 Anthony Joshua è rimasto ferito in un incidente stradale in Nigeria. Nell’incidente, secondo quanto riportato dai media locali, sono morte due persone. Il quotidiano Punch ha riferito che l'incidente è avvenuto sulla superstrada Lagos-Ibadan, quando l'auto su cui viaggiava Joshua si è scontrata con un camion. Una fonte della polizia ha confermato che il pugile, nato in Inghilterra ma di genitori originari della Nigeria, è rimasto coinvolto nell'incidente. In alcuni video che già circolano sui social, si vede Joshua dolorante fuori dall’auto e i primi soccorsi al pugile. Solo una settimana fa, poco prima di Natale, a Miami, Joshua aveva messo al tappeto lo youtuber Jake Paul, in un evento che ha fruttato a entrambi 92 milioni di dollari.