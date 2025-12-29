Canottaggio, è morto a 57 anni Davide Tizzano

Buonfiglio: "Perso un grande campione", Abbagnale: "Sono sgomento"

Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha ricordato Tizzano: "Il mondo dello sport perde un grande campione, assoluto protagonista con le due splendide medaglie d'oro olimpiche vinte a Seul 1988 e Atlanta 1996, e un dirigente sportivo di primo livello. Alla sua famiglia e all'intero movimento del canottaggio italiano va il cordoglio più sincero mio e del Coni". Il vogatore napoletano è stato omaggiato anche da Giuseppe Abbagnale, suo compagno in Nazionale, che ad AdnKronos ha detto: "Sono sgomento, è una tragedia, perdiamo un grande campione e un dirigente di assoluto livello. E' terribile morire così giovani a soli 57 anni. Sapevo che in passato aveva avuto dei problemi di salute abbastanza gravi ma speravo e credevo li avesse superati, invece questa notizia mi ha gelato, è stata un fulmine a cielo sereno per me -aggiunge Abbagnale-. E' davvero il modo peggiore di chiudere il 2025. Abbiamo condiviso un lungo percorso insieme prima da atleti e poi nel consiglio federale della Fic per otto anni, io presidente e lui vice. Nell'ultima campagna elettorale ci siamo scontrati, ha vinto lui e da sportivi ci siamo stretti la mano e gli ho augurato di fare il meglio per il nostro amato sport".