Pallamano, qualif. Euro: Italia-Lettonia 41-30

L’Italia della pallamano conquista la terza vittoria in quattro gare nelle qualificazioni agli EHF Euro 2026. Al Palasport Sa Rodia di Oristano, per la sua prima partita ufficiale in Sardegna, ieri la formazione azzurra ha battuto 41-30 la Lettonia, confermandosi al secondo posto del Gruppo 4 a pari punti con la Spagna e in piena corsa per l’accesso alla fase finale del torneo continentale del prossimo anno. Grande prova della squadra guidata da Bob Hanning – alla prima panchina in terra italiana dopo la nomina di nuovo Direttore Tecnico – che ha offerto in particolare un primo tempo fatto di aggressività difensiva e velocità. Nessun margine per i lettoni: vantaggio azzurro sul 23-12 già all’intervallo e ripresa utile per far ruotare gli uomini e amministrare il vantaggio. Prova corale della Nazionale, con apice rappresentato dal centrale Marco Mengon, miglior realizzatore italiano con sei reti, e dal solito Domenico Ebner tra i pali, eletto come MVP con il 42% di efficacia.

DT Hanning: "Contenti della vittoria, ora c'è la Spagna"

"Siamo molto contenti della partita di oggi e ovviamente anche delle due vittorie. Stiamo cambiando la nostra mentalità –le parole del DT Hanning nel post gara – dimenticandoci che se siamo l'Italia dobbiamo essere una piccola nazione della pallamano. Non è così. Ora pensiamo al nostro prossimo passo. Ogni partita è importante a livello internazionale e la Spagna verrà in casa nostra al completo e intenzionata a vincere. Noi dobbiamo prepararla bene, cercando di avere quanto più tempo possibile per arrivare pronti".