Viaggio nello sport in Italia - "Quanto costa fare sport"

Terza puntata dell'inchiesta di Sky Sport Insider realizzata da Marco Salami e Alberto Pontara sullo stato dello sport in Italia: uno dei temi sollevato da un rilevamento statistico di Save the Children è quello della difficoltà di accesso allo sport dal punto di vista dei costi economici. Ma quanto costa praticare sport e farlo praticare ai propri figli in Italia? Il nuoto è quello più costoso, seguito da tennis e calcio. Cosa dicono i numeri