Antonio Rossi nuovo presidente Federcanoa: succede a Buonfiglio, n.1 del Coni

Antonio Rossi è stato eletto nuovo n.1 della Federazione italiana canoa e kayak, succedendo a Luciano Buonfiglio, attuale presidente del Coni. "La parola d'ordine sarà continuità, ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato" ha dichiarato a margine dell'elezione, poi aggiungendo: "Staremo vicini alle società sportive e ci occuperemo anche della formazione dei dirigenti che è molto importante"

Antonio Rossi è stato eletto presidente della Federazione italiana canoa kayak con il 96,17% dei voti (astenuti il 3,83%). Il vice presidente vicario, e tre volte oro olimpico, era candidato unico alla Fick. Rossi succede all'attuale presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, in carica dal 2005 a giugno 2025. "Grazie per la vostra fiducia, andiamo avanti per il nostro movimento e della canoa", le parole di Rossi, appena eletto. E poi, ancora: "La parola d'ordine sarà continuità, ma con alcune evoluzioni necessarie rispetto al passato. Non c'è bisogno di stravolgere nulla, però serve un consiglio federale presente sul territorio, non chiuso nelle proprie stanze. Così come staremo vicini alle società sportive e ci occuperemo anche della formazione dei dirigenti che è molto importante". Rossi, infine, ha concluso: "Ci struttureremo per un nuovo piano marketing e di rebranding, arriviamo dai mondiali di Milano con grande soddisfazione per risultati e non solo sportivi, sono stati importanti anche quelli mediatici".

