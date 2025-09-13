Julia Marie Gaiser, morta promessa del pattinaggio

E' Julia Marie Gaiser, pattinatrice artistica su ghiaccio, la ragazza travolta e uccisa da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta sulla pista ciclabile lungo la Gaisbergstrasse, a Salisburgo, dove si era trasferita da alcuni anni per studiare all'università. Come riporta il Corriere dell'Alto Adige, la 23enne originaria di Bressanone, è morta sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione. Aveva iniziato l'attività con il Wintersportverein Brixen. Ha poi deciso, come fanno molti atleti altoatesini, di gareggiare per i colori dell'Austria partecipando a quattro campionati nazionali austriaci. Ora sono in corso le indagini delle autorità austriache per stabilire la dinamica dell'incidente. Il camionista è stato anche sottoposto all'alcoltest, che è risultato negativo.