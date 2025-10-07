Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il novelliere

Il giorno in cui Muhammad Alì mediò la pace con Saddam. E salvò 15 ostaggi

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Nel 1990 Muhammad Alì non è più il pugile che ha dominato il ring. È ormai in pensione, il suo corpo mostra già i segni del morbo di Parkinson, ma la sua voce e la sua reputazione hanno ancora un enorme peso a livello mondiale. E lo dimostra quell'incontro entrato nella storia, che ha salvato la vita ad (almeno) 15 persone

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ