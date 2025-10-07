Nel 1990 Muhammad Alì non è più il pugile che ha dominato il ring. È ormai in pensione, il suo corpo mostra già i segni del morbo di Parkinson, ma la sua voce e la sua reputazione hanno ancora un enorme peso a livello mondiale. E lo dimostra quell'incontro entrato nella storia, che ha salvato la vita ad (almeno) 15 persone