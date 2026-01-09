Offerte Sky
Dalla Champions al Mondiale: nel 2026 il calcio aspetta un segno dall’Italia

Paolo Condò
©Getty

Il momento chiave della stagione arriverà a marzo, con le partite decisive per la qualificazione al torneo dell’estate prossima in Nord America. Scamacca, Zaniolo, Berardi e Bernardeschi possono essere recuperi di peso per Gattuso. Aspettando Chiesa. Il mese di gennaio sarà invece cruciale per i club e per il ranking Uefa. Viaggio nel calcio che verrà

