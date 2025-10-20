Naroditsky, morto a 29 anni il campione di scacchi

Lutto nel mondo degli scacchi. Il 'Gran Maestro' Daniel Naroditsky è scomparso all'età di 29 anni. A confermare il decesso il Charlotte Chess Center e la Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE). Non sono state ancora rese note le cause della morte. Era anche tra gli influencer di scacchi più seguiti della sua generazione

Il mondo degli scacchi piange la scomparsa del 'Gran Maestro' Daniel Naroditsky. La morte del campione è stata confermata sia dal Charlotte Chess Center che dalla Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE), tuttavia le circostanze della sua morte non sono state rese note. Prodigio fin da ragazzo, 'Danya' ha ottenuto il titolo di 'Gran Maestro' nel 2013 appena 18enne. Da giovanissimo ha vinto il Campionato Mondiale Giovanile Under 12 di scacchi nel 2007 e ha raggiunto il punteggio FIDE massimo di 2647. A soli 14 anni, ha pubblicato il suo primo libro sugli scacchi e in seguito ha studiato storia alla Stanford University, una delle istituzioni accademiche più prestigiose del Paese.