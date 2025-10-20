Naroditsky, morto a 29 anni il campione di scacchi

Daniel Naroditsky, morto a 29 anni il giocatore di scacchi e streamer di Chess.comscacchi
Lutto nel mondo degli scacchi. Il 'Gran Maestro' Daniel Naroditsky è scomparso all'età di 29 anni. A confermare il decesso il Charlotte Chess Center e la Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE). Non sono state ancora rese note le cause della morte. Era anche tra gli influencer di scacchi più seguiti della sua generazione
Il mondo degli scacchi piange la scomparsa del 'Gran Maestro' Daniel Naroditsky. La morte del campione è stata confermata sia dal Charlotte Chess Center che dalla Federazione Scacchistica Internazionale (FIDE), tuttavia le circostanze della sua morte non sono state rese note. Prodigio fin da ragazzo, 'Danya' ha ottenuto il titolo di 'Gran Maestro' nel 2013 appena 18enne. Da giovanissimo ha vinto il Campionato Mondiale Giovanile Under 12 di scacchi nel 2007 e ha raggiunto il punteggio FIDE massimo di 2647. A soli 14 anni, ha pubblicato il suo primo libro sugli scacchi e in seguito ha studiato storia alla Stanford University, una delle istituzioni accademiche più prestigiose del Paese.
Tra gli streamer di scacchi più influenti della sua generazione
Costantemente classificato tra i primi 150 giocatori al mondo, Naroditsky era noto non solo per i suoi successi sulla scacchiera, come la straordinaria vittoria sull'allora numero 2 al mondo Fabiano Caruana al Campionato degli Stati Uniti del 2021, ma anche per la sua vivace presenza nel mondo degli scacchi online. Naroditsky era un popolare creatore di contenuti su piattaforme come YouTube, dove ha accumulato centinaia di migliaia di iscritti. I suoi video didattici, le sue ''speedrun' e i suoi commenti in diretta lo hanno reso uno degli streamer di scacchi più influenti della sua generazione. Nel 2024, Naroditsky affrontò un momento difficile quando l'ex campione del mondo Vladimir Kramnik lo accusò di barare nelle partite blitz online ma 'Danya' fu difeso dal collega, Grande Maestro e creatore di contenuti Hikaru Nakamura che sostenne pubblicamente la sua integrità e il suo contributo al gioco.