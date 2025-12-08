Nei giorni scorsi in Iran alla maratona di Kish (zona franca nel sud de paese) hanno partecipato centinaia di donne senza velo. Due tra i principali organizzatori "sono stati arrestati sulla base di un mandato". A darne l'annuncio è stata l'agenzia Mizan, citando il potere giudiziario iraniano. "Una delle persone arrestate è un funzionario della zona franca di Kish",dove si è svolta la maratona, "e l'altro lavora per l'impresa privata organizzatrice della competizione"

Lo scorso 5 dicembre a Kish, isola nel sud dell'Iran, si è tenuta una maratona a cui hanno partecipato centinaia di donne senza velo. Alla maratona erano iscritte circa cinquemila persone, di cui duemila donne, la gran parte delle quali senza velo, come documentato da video e foto messe online: tante le ragazze in gara senza hijab o altri copricapi. Nonostante l'isola di Kish sia da anni una "zona franca", che il regime iraniano utilizza anche come "laboratorio" di aperture controllate, la reazione delle autorità, purtroppo, non si è fatta attendere. Due le persone arrestate: un funzionario dell'isola di Kish e uno degli organizzatori della corsa. Contro i due è stato aperto un fascicolo per aver organizzato la gara "in modo contrario alla pubblica decenza, nonostante gli avvertimenti sul rispetto delle leggi e dei principi religiosi e consuetudinari". Restano le immagini delle ragazze iraniane che, ancora una volta e come sempre più spesso accade, hanno sfidato con coraggio il regime degli ayatollah.