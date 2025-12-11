Stand up if you love the darts!

La cornice londinese di Alexandra Palace è pronta a vivere l’edizione 2025/26 del PDC World Darts Championship: il Mondiale di Freccette. È l’evento del Natale che tanto amano gli inglesi e che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo. Ecco 9 cose che può essere interessante sapere: un leg perfetto di curiosità, regole e parallelismi con il calcio