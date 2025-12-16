Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il racconto

Il padel è uno show che non si ferma (quasi) mai. E Barcellona la sua casa

Alessandro Lupi

Alessandro Lupi

In attesa delle novità che potrebbero arrivare nel 2026, Barcellona si conferma una città che respira padel con 30.500 persone sugli spalti tra semifinali e finali. Ma il vero spettacolo - ancora una volta - è stato in campo...

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ