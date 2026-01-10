Offerte Sky
Coppa del Mondo di snowboard: vittoria di Fischnaller nel parallelo a Scuol

snowboard

Eterno Roland Fischnaller. Il 45enne azzurro inizia la stagione di Coppa del Mondo di snowboard parallelo vincendo la tappa svizzera di Scuol. Secondo il connazionale Mirko Felicetti, battuto di 16 centesimi

ascolta articolo

Roland Fischnaller a 45 anni vince la sua 24^ gara individuale in Coppa del mondo di snowboard (e il 54° podio), Sulla pista svizzera di Scuol, il campione azzurro, quinto dopo le qualificazioni del mattino, ha ribaltato ogni pronostico run dopo run del gigante parallelo, battendo in sequenza il coreano Sangkyum Kim, lo svizzero Dario Caviezel, il bulgaro Radoslav Yankov e in finale il compagno di squadra Mirko Felicetti, al terzo podio della stagione. Nella gara femminile secondo posto per Elisa Caffont, superata nella big final solamente dalla tedesca Ramona Hofmeister. "Il mio successo è molto importante e arriva su una pista molto difficile ma ci siamo allenati molto bene. Dovevo ancora qualificarmi per le Olimpiadi e avevo bisogno di un bel risultato, sono molto felice di avere messo la mia bandierina anche qui, dove non avevo mai vinto". E' il commento di Roland Fischnaller

