Sorpresa Bonicelli: dopo l'incidente di luglio è andato a trovare i compagni di squadra

Dopo il grave incidente alle Universiadi estive svolte ad Essen, l'azzurro ha fatto una sorpresa ai suoi compagni di squadra durante la serie A di ginnastica. Commosso ed emozionato ha detto: "Non sono un supereroe, è difficile, ma grazie a tutti voi per l’aiuto e il sostegno"

Lorenzo Bonicelli va a trovare i suoi compagni di squadra e scatta l'ovazione. Durante la serie A di ginnastica, l'azzurro classe 2002 si è presentato a Biella scatenando gli applausi di compagni, allenatori, dirigenza e pubblico. Con Andrea Facci, presidente della federazione, ha voluto ringraziare tutti a circa otto mesi dall'incidente alle Universiadi in Germania: "Sono contento di essere qui e non mi sono mai sentito solo, ecco perché quando parlo uso sempre il plurale. Non sono un supereroe, è difficile, ma grazie a tutti voi per l’aiuto e il sostegno".