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Sorpresa Bonicelli: dopo l'incidente di luglio è andato a trovare i compagni di squadra

ginnastica

Dopo il grave incidente alle Universiadi estive svolte ad Essen, l'azzurro ha fatto una sorpresa ai suoi compagni di squadra durante la serie A di ginnastica. Commosso ed emozionato ha detto: "Non sono un supereroe, è difficile, ma grazie a tutti voi per l’aiuto e il sostegno"

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Lorenzo Bonicelli va a trovare i suoi compagni di squadra e scatta l'ovazione. Durante la serie A di ginnastica, l'azzurro classe 2002 si è presentato a Biella scatenando gli applausi di compagni, allenatori, dirigenza e pubblico. Con Andrea Facci, presidente della federazione, ha voluto ringraziare tutti a circa otto mesi dall'incidente alle Universiadi in Germania: "Sono contento di essere qui e non mi sono mai sentito solo, ecco perché quando parlo uso sempre il plurale. Non sono un supereroe, è difficile, ma grazie a tutti voi per l’aiuto e il sostegno".

La ricostruzione dell'incidente

La caduta risale a mercoledì 23 luglio, alle Universiadi estive svolte ad Essen in Germania. Lorenzo Bonicelli (24 anni), Nazionale azzurro originario di Abbadia Lariana e studente di Economia all'Università Mercatorum, era caduto male durante la prova agli anelli sbattendo il collo a terra. Secondo le ricostruzioni dei presenti sarebbe sempre rimasto vigile, tanto che, trasportato d'urgenza all'ospedale universitario di Essen, i medici avrebbero potuto spiegargli l'intervento a cui l'avrebbero sottoposto, prima di sedarlo. Da lì, il rientro in Italia a inizio agosto, con un trasferimento in aeroambulanza al Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato in terapia intensiva per tre settimane.

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