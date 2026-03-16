Soprannominato "KoT" (ovvero il "Re di Trondheim"), Gabriel Gledhill ha fatto parlare di sé per quanto accaduto alla 50 km a tecnica libera a Holmenkollen. Il fondista britannico ha infatti gareggiato da ubriaco accettando birre e drink offerti dagli spettatori durante il tracciato. Il motivo? Una singolare forma di protesta dopo che il suo permesso di soggiorno norvegese non era stato rinnovato. Curiosità: non è nemmeno arrivato ultimo al traguardo...

Forse il suo nome vi dirà poco, ma nelle ultime ore ha fatto il giro del mondo. Parliamo di Gabriel Gledhill , 23enne fondista britannico, che sabato ha tagliato il traguardo della 50 km di Holmenkollen... completamente ubriaco . Durante il tracciato in Norvegia, infatti, Gledhill ha gareggiato accettando birre e drink offerti dagli spettatori protagonisti di una delle tappe più "vivaci" di Coppa del Mondo. Soprannominato "KoT" (King of Trondheim, ovvero "Il Re di Trondheim"), Gabriel si è trasferito cinque anni fa in Norvegia per allenarsi ma la sua richiesta di permesso di soggiorno è stata però rifiutata dal Paese nordico a causa del livello di reddito insufficiente. Ecco spiegata la singolare protesta di Gledhill che, a suo modo, ha voluto congedarsi così senza nemmeno arrivare ultimo al traguardo. Già, perché il fondista britannico è arrivato 67° su 69 uomini classificati terminando insieme alle migliori fondiste del circuito partite 45 minuti dopo i colleghi maschi.

"È stata un'esperienza folle"

Gledhill dovrà abbandonare la Norvegia entro il 28 marzo: "Per un atleta del mio livello, essere costretto a lasciare la Norvegia significherebbe concretamente la fine della mia carriera. Il mio ambiente di allenamento è interamente basato a Lillehammer. Se devo lasciare il Paese ora, devo abbandonare lo sci di fondo e ritirarmi dallo sport". Lo stesso Gabriel ha raccontato inoltre la sua particolare gara: "Forse questa è stata la mia ultima gara qui, per questo ho accettato tutte le offerte di birra e alcol che mi sono arrivate. Credo di aver iniziato già al terzo giro. È stata un'esperienza folle. A un certo punto mi hanno dato del liquore, poi forse del collutorio. Me ne sono accorto dopo una ventina di secondi e l’ho sputato". A sua detta, Gledhill ha bevuto una dozzina di birre mentre ha perso il conto degli shot: "Alla fine è stata una delle cose più buffe che abbia mai fatto, ma non ho rovinato la gara agli altri".