Lindsey Vonn si sfoga via social contro chi la vede già pronta ad annunciare il ritiro: "No, non sono ancora pronta a parlare del mio futuro nello sci. Mi sono concentrata sul recupero dall'infortunio e sul ritorno alla vita normale. Per favore, smettetela di dirmi cosa dovrei o non dovrei do. Vi farò sapere quando avrò deciso".

Non è ancora arrivato il momento delle decisioni definitive sul futuro di Lindsey Vonn . Lo fa sapere la stessa campionessa statunitense via social, rispondendo alle illazioni di chi già la vedeva pronta ad annunciare il ritiro dalle attività agonistiche. " Chi ha detto che mi starei ritirando? Amo sciare, non capisco cosa ci sia di così difficile da capire " replica Vonn a un utente che ne ha provocato la risposta piuttosto netta.

Lindsey Vonn, che ha appena iniziato la sua riabilitazione dopo i numerosi interventi chirurgici seguiti al drammatico incidente dell’8 febbraio a Cortina nella discesa olimpica, afferma di non essere ancora pronta a parlare del suo futuro nello sci: “Mi sono concentrata sul recupero dall'infortunio e sul ritorno alla vita normale. Mi sono ritirata da 6 anni e ho una vita fantastica al di fuori dello sci. È stato incredibile tornare al primo posto nella classifica mondiale a 41 anni e stabilire nuovi record nel mio sport, ma alla mia età, sono l'unica che può decidere del mio futuro. Non ho bisogno del permesso di nessuno per fare ciò che mi rende felice. Forse significa tornare a gareggiare, forse no. Solo il tempo lo dirà. Per favore, smettetela di dirmi cosa dovrei o non dovrei do. Vi farò sapere quando avrò deciso”.