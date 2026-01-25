Offerte Sky
Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità: bronzo per Giovannini

Coppa del Mondo
©Getty

Andrea Giovannini conquista il terzo posto nella mass start di Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità a Inzell, Germania. Questo piazzamento gli consente di chiudere al secondo posto nella classifica di specialità

E GIOVANNINI SARA' A MILANO-CORTINA: I CONVOCATI

ascolta articolo

Ottima prestazione di Andrea Giovannini nella Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità a Inzell (Germania). L'azzurro conquista la medaglia di bronzo nella mass start dell'ultima tappa, raggiungendo quota 3 podi stagionali e 16 in carriera. Questo risultato gli permette anche di salire al secondo posto nella classifica di specialità del massimo circuito. Un'altra iniezione di fiducia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina sempre più vicine.

