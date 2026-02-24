Mayweather-Pacquiao, nuova sfida il 19 settembre

Offerte Sky
Boxe, Mayweather e Pacquiao torneranno a sfidarsi sul ring a Las Vegas

boxe

Il prossimo 19 settembre Floyd ‘Money’ Mayweather e Manny ‘Pac-Man’ Pacquiao si sfideranno alla Sphere di Las Vegas. Il rematch rappresenta la rivincita del ‘Fight of the Century‘ del 2015, ancora oggi l'evento con i numeri più alti della storia del pugilato

ascolta articolo

Floyd ‘Money’ Mayweather (50-0, 27 KO) e Manny ‘Pac-Man’ Pacquiao (62-8-3, 39 KO), si sfideranno nuovamente sabato 19 settembre alla Sphere di Las Vegas. Il rematch rappresenta la rivincita del ‘Fight of the Century‘ del 2015, ancora oggi l’evento con i numeri più alti della storia della boxe. Quel match stabilì un record mondiale di incasso al botteghino, con 72 milioni di dollari alla MGM Grand Garden Arena. Ora, a distanza di oltre dieci anni i due giganti della boxe tornano sul ring per la resa dei conti, nell’arena con la tecnologia più avanzata nel mondo, che per la prima volta ospiterà un incontro di pugilato. Il 49enne Mayweather - ritiratosi nel 2017 - aveva annunciato lo scorso venerdì di tornare sul ring e ha in programma un incontro non professionale contro Mike Tyson la prossima primavera. Il 47enne Pacquiao è tornato a combattere per un incontro professionistico lo scorso luglio con un pareggio contro l'americano Mario Barrios. "Io e Floyd abbiamo offerto al mondo quello che sembra essere il più grande scontro nella storia della boxe. I tifosi hanno aspettato abbastanza, meritano questa rivincita", ha detto Pacquiao, citato nel comunicato di presentazione della sfida.

