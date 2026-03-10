40 anni fa, il 10 marzo 1986, la voce del grande Rino Tommasi scandiva i colpi di uno dei più grandi incontri della storia della boxe: a Las Vegas, John 'The Beast' Mugabi e Marvin 'Marvelous' Hagler si diedero battaglia per undici riprese in una sfida che, oltre a mettere in palio la cintura dei pesi medi, ebbe un grande valore dal punto di vista sociale
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider