Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
accadde oggi

Hagler-Mugabi nel segno di Tommasi: la storia della boxe compie 40 anni

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

40 anni fa, il 10 marzo 1986, la voce del grande Rino Tommasi scandiva i colpi di uno dei più grandi incontri della storia della boxe: a Las Vegas, John 'The Beast' Mugabi e Marvin 'Marvelous' Hagler si diedero battaglia per undici riprese in una sfida che, oltre a mettere in palio la cintura dei pesi medi, ebbe un grande valore dal punto di vista sociale

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ