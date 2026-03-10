Dall'Ecuador agli States, passando per Campobasso: il lungo viaggio di Blanca Quiñónez

Da adolescente ha viaggiato più di 10mila chilometri per raggiungere il Molise, dove ha costruito la prima parte della sua carriera in maglia Magnolia. Poi la chiamata di coach Geno Auriemma e di UConn, per andare a caccia del titolo collegiale, sempre con l'Italia nel cuore. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider