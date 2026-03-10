"Noi, Zlatan, i giovani e la storia": in Svezia per conoscere il modello dell'Hammarby

È uno dei club storici del continente, fondato nel 1889, eppure il suo modello è quantomai attuale. Grazie alla valorizzazione dei giovani talenti, alla sostenibilità finanziaria e alla totale parità tra squadra maschile e squadra femminile, il club di Stoccolma è da esempio per le grandi realtà europee. Tanto da aver attirato anche un ex Malmö come Ibrahimovic