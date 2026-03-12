Offerte Sky
Italia-Messico 9-1: altra impresa azzurra al World Baseball Classic. Ora c'è Porto Rico

BASEBALL
Michele Gallerani

Michele Gallerani

Dopo lo storico successo contro gli Usa al World Baseball Classic, altro capolavoro degli Azzurri  che battono il Messico 9-1 e passano ai quarti di finale chiudendo a punteggio pieno il girone di qualificazione. Sabato sera affronteranno Porto Rico nella fase a eliminazione diretta: appuntamento alle 20 in diretta su Sky

L'IMPRESA DELL'ITALIA CONTRO GLI USA

ascolta articolo

L'Italia si qualifica ai quarti di finale del World Baseball Classic, chiudendo il girone a punteggio pieno. Dopo la leggendaria vittoria contro gli Stati Uniti, gli azzurri hanno battuto 9-1 il Messico e ora affronteranno Porto Rico nella fase a eliminazione diretta. È stata la partita della tensione, perché una eventuale sconfitta con 5 subiti avrebbe fatto avanzate Messico e Stati Uniti. Gli azzurri invece non hanno avuto paura di vincere e con la trasformazione del capitano Vinnie Pasquantino, che non aveva ancora battuto valido, hanno conquistato un'altra vittoria storica. 3 sono stati i fuoricampo di Pasquantino, che ha stabilito un record personale del torneo: nessuno nella storia del World Baseball Classic aveva mai battuto 3 fuoricampo e lui non lo aveva mai fatto nella sua carriera professionistica prima di ieri sera. Meravigliosa anche la prestazione del lanciatore partente e vincente, Aron Nola, che ha stoppato ogni velleità iniziale dei messicani, consentendo poi ai battitori di prendere il largo. Quarto di finale Italia-Porto Rico, sabato sera ore 20.00 in diretta su Sky.

